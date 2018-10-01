Додома, 1 октября, 2018, 21:41 — ИА Регнум. В Танзании Комиссией по науке и технике Танзании при поддержке министерства здравоохранения был создан уникальный сайт о здоровье. На пресс-конференции в Дар-эс-Саламе генеральный директор Комиссии по науке и технике Танзании АмосНунгу рассказал, что благодаря новому сайту люди смогут найти сведения о таких заболеваниях, как СПИД, сахарный диабет, различных сердечных заболеваниях, получить информацию о ближайших больницах, а также многое другое. Об этом сообщает танзанийское новостное издание Mtanzania

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TanzMED был создан группой молодых людей, которым пришла в голову идея создать сервис, позволяющий узнать информацию о различного рода болезнях, способах их профилактики и лечения, а также получить консультацию от специалистов.

Кроме того, Нунгу отметил, что данный сервис использует язык суахили, что поможет суахилиговорящему населению получить сведения и советы от специалистов на родном языке.

Специалист компании Техама, один из разработчиков сервиса МкатаНьони добавил, что более 700 000 людей в Танзании и за ее пределами каждый день ищут в интернете информацию о здоровье.

Ньони подчеркнул на пресс-конференции, что основной целью сервиса является помощь населению, проживающему вдалеке от поликлиник, в предоставлении профессиональных советов и нахождении верной информации о заболеваниях.