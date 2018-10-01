Ниамей, 1 октября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В Нигере разразилась вспышка холеры, очагом распространения заболевания стал регион Маради, находящийся на юге страны и граничащий с Нигерией. Всего, согласно отчету ООН (Организация Объединенных Наций), здесь было зарегистрировано 2752 случаев заболевания холерой. Погибло 55 человек. Всего же по стране из 3232 больных холерой умерло 67. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Обложка журнала начала XX века Образ смерти, выкашивающей больных холерой

22% больных холерой являются гражданами Нигерии, где заболевание продолжает все больше распространяться по территории. Однако, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, лишь немногие люди, больные холерой, имеют возможность получить бесплатные медицинские услуги в стране.

Министерство здравоохранения Нигера предупредило, что вирус охватил еще три региона: Доссо (юго-запад), Тахуа (запад) и Зиндер (юг).