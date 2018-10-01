Киев, 1 октября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. На Украине окружной административный суд Киева рассмотрит иск против президента страны Петра Порошенко в связи с его обращением к Кнстантинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Иск был подан «Неправительственной организацией верховенства права». Предварительное слушание назначено на 13 ноября.

Истец просит суд установить отсутствие полномочий у президента Украины вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций. В данном случае речь идёт о вмешательстве путём «подписания и направления обращения» Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине.

Напомним, Порошенко, будучи главой светского государства, попросил у Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви, не имея на это никакого права.