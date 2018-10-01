Москва, 1 октября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter выразил соболезнования в связи со смертью французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура.

Mariusz Kubik Шарль Азнавур

«Шарль Азнавур мертв… — написал сенатор. — Глубокие соболезнования родственникам, французским друзьям, народу Франции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 94-летний известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в своём доме на юге Франции 1 октября 2018 г. Причины смерти артиста пока не сообщаются.

Читайте также: Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Азнавура

А также: Люди несут цветы на площадь Азнавура в Ереване в память о великом певце