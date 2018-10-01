Кейптаун, 1 октября, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Президент ЮАР СирилРамафоса анонсировал план по строительству новой инфраструктуры и возрождению экономики, который разрабатывался с целью «возвращения доверия инвесторов, предотвращения потери рабочих мест и создания новых».

Kremlin.ru Президент ЮАР Джейкоб Зума

ЮАР является страной с развивающейся экономикой, однако в стране на данный момент наблюдается огромная безработица. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, более 27% людей в ЮАР — безработные.

По словам президента Рамафоса, в стране планируется переориентация бюджета в ходе которой будет выделено 50 миллиардов рандов (3.5 миллиардов долларов США) на стимулирование экономического роста и создание новых рабочих мест.