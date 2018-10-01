Киншаса, 1 октября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. На 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Демократической Республики Конго (ДРК) Джозеф Кабила Кабанге заявил о том, что Организация Объединенных Наций должна вывести войска миссии по стабилизации ситуации из страны.

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Джозеф Кабила выразил приверженность ценностям, защищаемым ООН и обвинил несколько иностранных государств во вмешательстве во внутренние дела ДРК.

Президент ДРК сообщил, что сейчас в ДРК царит мир и спокойствие, поэтому пришло время ООН вывести войска МООНДРК (Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго) из страны.

Они находятся в ДРК уже 20 лет. Одна из причин — поведение военных частей во время операций. Однако, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, правительство ДРК продолжает подвергаться критике на неспособность обеспечить безопасность в таких провинциях ДРК, как Киви на севере страны, Киву на юге и Танганьика.

Кроме того, конголезские военнослужащие обвинялись в убийстве невинных граждан в различных районах страны, особенно подобные случаи являются частыми в провинции Касаи и городе Киншаса.