Додома, 1 октября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. В Танзании появится международный рынок золота в области Гейта. Именно в этой области добывается большое количество золота, поэтому правительство и приняло решение о размещении нового рынка в этом регионе. Оно рассчитывает на большой приток капитала. Об этом сообщает танзанийское новостное издание Habari Leo,

Золото

РобертГабриэль, глава области Гейта, рассказал о том, что золото — это металл, который проходит длинный процесс обработки прежде, чем он будет экспортирован в другие страны.

«Я не вижу смысла в ведении заграничной торговли золотом. Если иностранному клиенту нужно золото, он берет и приезжает в Гейту. Сейчас в области есть все условия для встречи бизнесменов, желающих приобрести золото. В Гейто есть отели, развитая дорожная инфраструктура, аэропорт Чато. Любой сможет без проблем доехать до рынка в кратчайшее время». — сказал глава области.

По словам главы области, для того чтобы сделать возможной постройку нового рынка торговли золотом, областные органы власти готовы следовать всем правилам и выполнить любые распоряжения министерства.

Ассистент менеджера по банковским операциям в центральном банке Танзании МельчиадесРутаебесибва сказал, что Гейта имеет отличный потенциал, для того чтобы стать местом встречи потребителей и продавцов. По его мнению, сейчас основной задачей области Гейта является создание непринужденной обстановки для ведения торговли.

Танзания не первая страна в Африке, решившая основать международный рынок драгоценных металлов. В Ботсване есть рынок алмазов, приносящий большую прибыль. Рынок золота есть и в ЮАР, благодаря которому в страну идет большой приток иностранного капитала.