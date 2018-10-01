Найроби, 1 октября, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Министерством финансов Кении было подсчитано, что президент Кении УхуруКениата после сложения полномочий в августе 2022 года оставит стране внешний долг в размере 70 миллиардов долларов США. Наличие долга означает, что государство будет увеличивать размер налоговой ставки, для того чтобы выплатить внешний заем.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

Правительство Кении с 2013 года собирает повышенные налоги для выполнения проектов по строительству инфраструктурных объектов, новых дорог, современных железнодорожных путей и по обеспечению всего населения страны электричеством.

После прихода к власти в 2013 году, президент Кении взял заем у китайского правительства в размере 3.6 миллиардов долларов США на строительство железой дороги нового типа, проходящей от города Момбаса до столицы Кении Найроби.

Сегодня внушительное количество средств, поступающих в казну от взимания налогов с населения, уходит на реализацию проектов развития,

Президент Кениата в свою защиту сказал, что правительство реализует четыре повестки дня по развитию: здравоохранения, питания, производства и жилья. Вследствие этого население должно принять участие в выполнении поставленных задач и сделать это оно может через выплату повышенных налогов

Парламент Кении недавно принял законопроект по повышению налоговой ставки на бензин, платы за денежные переводы через мобильные устройства и по увеличению платы за пакет интернета.