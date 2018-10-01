Нью-Йорк, США, 1 октября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Судан призывает Организацию Объединенных Наций удвоить численность миротворческой миссии в Южном Судане, 1 октября передает агентство Associated Press.

United Nations Photo Миротворцы ООН в Африке

В ходе выступления на Генассамблее ООН глава МИД Судана Эльдирдири Мохамед Ахмед заявил, что региональные лидеры призывают увеличить численность миротворцев с 4000 до 8000 за счет военнослужащих Судана, Уганды, Джибути и Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение. Долгожданный мир в африканской стране продержался двое суток.

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