Москва, 1 октября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в квартире жилого дома обнаружено тело бывшего супруга певицы Марины Хлебниковой. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

Трагедия произошла на улице Ратной в районе Северное Бутово.

«Труп (51-летнего мужчины) обнаружила певица Марина Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», — уточнил источник.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Другие подробности пока неизвестны.

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