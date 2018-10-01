Черновцы, Украина, 1 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Завершена каменная стена, скрывающая от посторонних глаз роскошный дом родителей экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщил политолог Олег Хавич 1 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста. Яценюк

Два года шло строительство в элитном районе Черновцов, где обитают родители бывшего премьер-министра Украины. Капитальное сооружение возвели мастера, нанятые почти за 800 километров от Черновцов, в городе Днепропетровске. Стена сложена из камней, тщательно подогнанных друг к другу вручную. Материал для сооружения был доставлен из соседней области.

Отметим, что бывший премьер-министр Арсений Яценюк запомнился инициативой построить непреодолимую преграду, отделяющую территорию Украины от России. В народе этот проект назвали «стеной Яценюка». Она была частично построена из сетки-рабиц, и вызвала серию коррупционных скандалов.

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