Москва, 1 октября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Международный день музыки — 1 октября — Московский международный Дом музыки отмечает открытием 15-го юбилейного фестиваля «Москва встречает друзей». Этим вечером на сцену Светлановского зала вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» и его руководителем Владимиром Спиваковым, который также является и директором ММДМ, поднимутся стипендиаты благотворительного фонда Спивакова. Всего же в грандиозном музыкальном форуме, который продлится до 12 октября, примут участие более 1 тысячи юных талантов из 50 регионов России и 32 стран мира.

Mmdm.ru Фестиваль «Москва встречает друзей»

В этот же день в Светлановском зале будут вручена премия «Милосердие» — лауреатом в 2018 году стал выдающийся кардиохирург Лео Бокерия.