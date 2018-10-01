Москва, 1 октября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Неизвестные обокрали большегруз с посылками «Почты России», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом 1 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

(сс) Leonid Dzhepko Ямская служба в России

По информации агентства, 29 сентября в московскую полицию с заявлением о краже обратился водитель компании, занимающейся грузоперевозками.

По словам мужчины, накануне вечером он выехал из Санкт-Петербурга на фуре с грузом посылок и за всё время следования сделал лишь одну получасовую остановку в Новгородской области.

«Водитель остановился на трассе рядом с большегрузным автомобилем, припарковал машину и сходил в туалет. Затем продолжил путь, уже в столице обнаружил, что на крыше грузовика прорезан тент и отсутствуют посылки», — сообщил источник.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведётся следствие, ущерб от действий преступников будет оценен после проведения инвентаризации.