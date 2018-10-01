Киев, 1 октября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают выход второго президента Украины Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Последнее заседание ТКГ с его участием пройдет завтра, 2 октября, в Минске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кучма

По словам главного редактора газеты «День» Ларисы Ившиной, за работу в ТКГ Кучма получил иммунитет.

«Речь шла об определенном обстоятельстве его вхождения в минскую группу. Мне кажется, оно было намного интереснее. Почему так произошло и кто кого к этому склонил? Там группа имеет иммунитет. Это тоже привлекательное обстоятельство. Но мне кажется, что было еще что-то, о чем общество не проинформировано», — отметила Ившина 1 октября в эфире телеканала NewsONE.

Она отметила закрытость минского формата переговоров украинской и российской сторон по вопросу решения конфликта в Донбассе.

«Реально минский процесс не может дать нам утешительные результаты, потому что он не для этого задумывался. Сейчас можно ожидать небольших тактических сдвигов в вопросе достижения перемирия. Там пытаются решить много чего… Мы часто вспоминаем дело Олега Сенцова, но никто из участников минского процесса не может на это повлиять… Время от времени всплывает информация о том, что наши президенты общаются. У нас очень мало открытости. В минском процессе все бьются как рыбки о лед, чтобы хоть что-то было от этого», — считает Ившина.

В свою очередь политолог Юрий Романенко приветствовал решение Кучмы покинуть ТКГ, поскольку минский процесс «мертв».

"Кучма ушел из Минской группы и правильно сделал. Нечего делать там, что уже давно мертво», — написал Романенко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 28 сентября второй президент Украины Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в ТКГ.

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — заявил представитель Фонда Кучмы.

Кроме того, 28 сентября Кучма заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста.

«Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим», — сказал Кучма.