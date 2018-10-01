Москва, 1 октября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Минэкономразвития России ожидает возвращения курса рубля в III квартале 2018 года к уровню 64−65 рублей за доллар. Об этом говорится в представленном ведомством 1 октября прогнозе социально-экономического развития России на период до 2024 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По оценке МЭР, ослабление рубля за период с января по август текущего года составило 7,3% в номинальном эффективном выражении, в том числе в августе показатель составил 2,9%.

Вместе с тем отмечается, что фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, в числе которых — значительное положительное сальдо текущего счёта, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост — остаются благоприятными.

«В этих условиях Минэкономразвития ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64−65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 года», — говорится в докладе.

Подчёркивается, что такой курс будет соответствовать среднегодовому значению в 61,7 рублей за доллар.

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