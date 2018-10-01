Владимир, 1 октября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 1 октября зарегистрировала Владимира Сипягина в качестве губернатора. Об этом сообщила пресс-служба избиркома. Представитель ЛДПР получил удостоверение об избрании.

Ldpr.ru Владимир Сипягин

«Облизбирком зарегистрировал избранного губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев вручил Владимиру Сипягину удостоверение об избрании», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам второго тура губернаторских выборов, который состоялся 23 сентября, Владимир Сипягин, баллотировавшийся от ЛДПР, получил 57% голосов избирателей, пришедших на участки. Представительница «Единой России» Светлана Орлова, ранее занимавшая этот пост, проиграла выборы. Инаугурация нового губернатора должна пройти 8 октября.