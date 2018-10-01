Салехард, 1 октября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Следственным отделом по Тазовскому району СУ СКР по ЯНАО проводится проверка по факту смещения 59-квартирного жилого дома со свайного поля. Здание, напомним, дало крен утром 1 октября и восстановлению не подлежит, сообщает, корреспондент ИА REGNUM.

Аполлинарий Васнецов. Старый дом

Как ранее информировало ИА REGNUM, в посёлке Тазовский около 8:00 утра по местному времени «малосемейка» по улице Пристанская, 45а сошла со свай. Эвакуированы и подлежат расселению 138 человек. Производится вывоз вещей жильцов.

Дом по улице Пристанская, 45а 1987 года постройки. В 2011 году здесь производился капитальный ремонт.

Жильцам окажут материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. СКР начата проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)