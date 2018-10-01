Ош, Киргизия, 1 октября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии выявила многочисленные факты незаконной выдачи квартир, предназначавшихся для лиц с ограниченными возможностями здоровья чиновниками мэрии города Ош. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 1 октября.

Питер Брейгель Старший. Калеки. 1568

По информации следственных органов, в 2017 году Ошский муниципалитет выпустил постановление о выделении для ЛОВЗ 66 квартир в новом многоэтажном доме в микрорайоне «Анар».

Однако новое жилье получили не только нуждавшиеся в нем инвалиды, но также 8 граждан с подложными справками об отсутствии недвижимого имущества и 32 человека, ранее проживавшие не на территории Оша, а в других районах Ошской области, в Джалал-Абадской области или даже в столице Киргизии — Бишкеке.

Помимо них незаконно получили квартиры 9 человек с III группой инвалидности. Хотя согласно требованиям Жилищного кодекса только инвалиды I и II групп могут быть обеспечены жильем в первоочередном порядке.

По данным фактам прокуратура города Ош возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотреблений должностным положением», «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». Причастным к этим преступлениям госслужащим грозит лишение свободы на срок до 8 лет и конфискация имущества.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии проживает около 180 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 2,9% населения республики. Более 16% из них являются инвалидами от рождения, а около 84% — с приобретенными заболеваниями или трудовыми увечьями.