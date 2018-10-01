Брюссель, 1 октября, 2018, 17:03 — ИА Регнум.

(сс) Martin Robson Свинья

Африканская чума свиней подтверждена в Бельгии. Об этом говорится в обзоре ситуации вокруг АЧС Всемирной организации здравоохранения животных, сообщило сегодня, 1 октября, управление Россельхознадзора по Калининградской области.

Бельгийские ветеринарные службы на текущий момент подтвердили еще пять новых случаев болезни. Как и предыдущие, они появились в южной части страны около французско-бельгийской границы, однако, в отличие от предыдущих случаев, они значительно более рассеяны. Установлено происхождение «бельгийского» вируса АЧС. По сообщению бельгийских СМИ, результаты генетического анализа показывают, что вирус АЧС, который в последние недели пришел в Бельгию, это тот же генотип, который уже несколько лет присутствует в Центральной и Восточной Европе.

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Более 4000 свиней будет убито в связи с риском распространения вируса, сообщило бельгийское Агентство по безопасности продуктов питания (Afsca). Убой и утилизация животных будут проведены в 58 хозяйствах на юге страны.

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О первых случаях АЧС в Бельгии сообщалось в середине сентября. До сих пор на территории страны их подтверждено уже 14. Появление болезни в этой части Европы повлияло на рынок свинины ЕС: 13 стран отказались от импорта бельгийского мяса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области вирус АЧС впервые был обнаружен в конце 2017 года, однако стал быстро распространяться по всему региону. Вирус проник в российский анклав из Литвы или Польши, которые борются с эпидемией АЧС с 2013—2014 годов. Вирус также стремительно распространяется и на Восток — в августе его зафиксировали китайской провинции Чжэцзян.

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