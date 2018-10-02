Варшава, 2 октября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Идея размещения постоянной американской военной базы в Польше была подвергнута критике со стороны бывшего главнокомандующего вооруженными силами этой страны генерал-полковника в отставке Мирослава Ружаньского. В чем рациональное зерно высказываний генерала, которого сразу попытались ошельмовать политики, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В то время как польский президент Анджей Дуда с неприличным рвением обсуждал в Вашингтоне идею создания постоянной американской базы на территории Польши и даже предложил назвать ее «Фортом Трампа», отставной польский военный привел в своем блоге разумные возражения. Ружаньский заявил, что создание такой базы нарушит положение Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, подписанного в Париже в 1997 году.

Такой шаг не укрепит безопасность Польши, а создаст для нее существенную угрозу, считает Ружаньский. Среди польской политической верхушки высказывание Ружаньского вызвало эффект разорвавшейся бомбы и целый хор публичных осуждений. В адрес отставного генерал-полковника полетели обвинения в потакании одновременно России и Германии. Его заявление также было названо «абсурдным мышлением» и «мыслями родом из Польской Народной Республики». Но Ружаньский в действительности высказал мысль, которую, хоть и молчаливо, разделяют многие польские военные, которые не жаждут оказаться под командованием какого-либо американского полковника. Да и сам проект постоянной американской базы до сих пор представляет собой не более, чем умозрительную спекуляцию.

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