Об ударах США по Сирии и «горячей осени» в Каталонии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Вашингтон срывает договоренности между Дамаском и курдами;
- Тысячи студентов протестуют в Каталонии;
- Прибалтика в аутсайдерах по средней продолжительность жизни в ЕС;
- В Госдуме обсудят законопроекты о публикации статей о коррупционерах;
- Красноярским огнеборцам не хватает зданий и техники.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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