Брянск, 1 октября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Чиновники Брянской городской администрации, которые, находясь на муниципальной службе, нарушили закон и были осуждены, не будут получать пенсионные надбавки. Соответствующие изменения в городское положение о пенсиях чиновников внесли депутаты горсовета Брянска.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

«Муниципальные надбавки не будут выплачиваться людям, которые находились на муниципальной службе, в это время совершили преступление и впоследствии были осуждены», — сообщил глава города Александр Хлиманков.

Отметим, что ранее подобные правки в региональное законодательство внесли депутаты Брянской областной думы. Закон инициировал главный прокурор области Александр Войтович. Принятый закон касается всего высшего руководства правительства области: губернатора, его заместителей, а также директоров департаментов и управлений и их заместителей. Также под действие закона подпадают руководители думских комитетов.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянске прошла «антикоррупционная чистка» чиновников. Так, Советский районный суд Брянска 30 августа вынес приговор по делу бывшего заместителя главы городской администрации Виктора Филипкова. Бывший чиновник признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». В мае 2018 года суд вынес приговор по делу еще одного заместителя мэра Брянска — Александра Зубова, который был признан виновным в получении взятки. Он приговорен к трем годам лишения свободы.