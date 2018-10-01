Москва, 1 октября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Власти Украины стремятся показать, что по-прежнему готовы двигаться в сторону европейского сотрудничества, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарины Матерновой, заметившей, что приближение Украины к вступлению в Евросоюз не зависит от того, что написано в ее Конституции. Так она высказалась по поводу планов властей Украины закрепить в конституции курс республики на вступление в ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

«Они [украинские власти] пытаются и для себя, и для ЕС столбиками и с флажками оградить свои намерения, — сказал Колядин. — Эти люди заявляли о своих целях двигаться в сторону европейского сотрудничества. Пока что этого не происходит. Но динамику надо показывать».

При этом политолог не исключил, что ЕС готов принять в свой состав Украину в качестве полноправного члена в том случае, если она станет самым передовым государством в Европе и по ВВП, и по уровню жизни.

«До той поры пока этого не происходит, ЕС будет рассматривать Украину в качестве страны, которая будет обеспечивать Европу дешевой рабочей силой и [предоставит ЕС возможность] выпускать на своей территории продукцию, которую не стоит выпускать в Европе по экологическим соображениям, — добавил политолог. — Европа ведь, прежде всего, заботится о своих гражданах, а уже потом обо всех остальных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя генерального директора генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарины Матерновой, шансы Украины вступить в ЕС никак не вырастут, если в конституцию страны внесут поправки о движении в ЕС.

По ее словам, что бы ни прописала Украина в конституции, это никак не повлияет на евроинтеграцию страны, поскольку решение о членстве в ЕС принимается не на основе конституции, а на основе реальных изменений внутри страны.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил закрепить в конституции страны стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО. Верховная рада одобрила в первом голосовании закон, теперь он отправлен на проверку в конституционный суд Украины.