Москва, 1 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Мероприятия по подаче отопления в жилые дома и другие объекты в Москве завершены в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба «МОЭК».

(сс) Geoffrey Gallaway Ближе к теплу

"ПАО «МОЭК» и его дочерняя компания «ТСК Мосэнерго» в полном объёме завершили все мероприятия по подаче тепла для жилых домов, объектов социальной сферы Москвы, а также на промышленные предприятия и в офисы, находящиеся в зоне их эксплуатационной ответственности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, к полудню 1 октября теплом были обеспечены в общей сложности 33 345 жилых зданий, 8 006 социальных объектов и 29 345 прочих зданий.

Отмечается, что в соответствии с графиком в первую очередь теплом были обеспечены объекты социальной и жилищной сферы, а затем — офисные здания и промышленные предприятия.