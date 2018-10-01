Киев, 1 октября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» будет ликвидирована после того, как Российская Федерация выплатит долги по решению коммерческой структуры Стокгольмский арбитраж. Об этом она заявила журналистам сегодня, 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала», — заявила Тимошенко.

Она также пояснила, что после того, как «Нафтогаз» ликвидируют, украинские потребители будут получать газ непосредственно от государственного предприятия «Укргазвыдобування». По мнению бывшего премьер-министра, это позволит преодолеть коррупционную составляющую и снизит тарифы на газ якобы вдвое.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что если она выиграет президентские выборы на Украине, то «Нафтогаз» обязательно будет ликвидирован.

Стоит отметить, что политические оппоненты Тимошенко винят её в газовых проблемах с Россией, так как будучи премьер-министром, именно она заключала контракт с Россией на поставку газа.