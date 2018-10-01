Париж, 1 октября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Сегодня в возрасте 94 лет скончался всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. В беседе с корреспондентом информационного агентства France-Presse эту печальную весть подтвердил пресс-секретарь шансонье. Азнавур скончался на своей вилле на юге Франции.

Photolure Шарль Азнавур

Как передает агентство, несколько дней назад Шарль Азнавур вернулся из гастрольного турне по Японии.

«На 95-м году жизни скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур. Человек, который сотворил эпоху, сотворил историю, сотворил любовь, преданно служил собственным народам, потому что Азнавур говорил, что я на 100 процентов француз и на 100 процентов армянин», — об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, день смерти Азнавура — это скорбный день для армянского народа, для Армении.

«Умер национальный герой Республики Армения Шарль Азнавур», — сказал Пашинян, выразив соболезнование всему армянскому народу.

Певец, композитор и актер Шарль Азнавур (настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян) родился в Париже в 1924 году в семье армянских эмигрантов. Впервые перед публикой он выступил в девять лет.

Альбомы Азнавура были проданы в 80 странах мира тиражом около 200 млн экземпляров. Он является соавтором более чем 1300 песен. Его иногда называли французским ответом Фрэнку Синатре из-за его меланхоличного стиля.

На счету Азнавура более 60 ролей. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

С мая 2009 года Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в женевской штаб-квартире ООН.