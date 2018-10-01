Ярославль, 1 октября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Место Алексея Филиппова, избранного депутатом Ярославской областной думы, в муниципалитете Ярославля от КПРФ займет Георгий Колпаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в обкоме КПРФ.

Yarkprf.ru Георгий Колпаков

Такое решение приняло бюро обкома партии. Георгию Колпакову 70 лет. Он доцент кафедры педагогики ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Избирался депутатом муниципального совета Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района, был заместителем председателя совета. Помимо ЯГПУ Колпаков преподавал в школах № 22, 66, 74 Ярославля, Великосельской школе, Рожденственской школе.

Георгий Колпаков на выборах в муниципалитет 2017 года занимал третье место в территориальной группе № 10, от которой был избран Алексей Филиппов. На втором месте тогда шел первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев. В связи с тем, что и Воробьев, и Филиппов теперь депутаты облдумы, мандат достался Колпакову.

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