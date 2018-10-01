Астана, 1 октября, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса парламента Казахстана не могут найти 12 школ, построенных за счет средств национального фонда по программе инфраструктурного развития «Нуры жол». Об этом 1 октября сообщает издание Informburo со ссылкой на депутата Павла Казанцева.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По его словам, на строительство 175 школ в Казахстане было выделено 145 млрд тенге ($399 млн). Однако ряд объектов переводится на 2019 год, и их финансирование не предусмотрено никакими источниками.

Казанцев добавил, что программа реализуется четвертый год, и финансирование из национального фонда прекращено. Однако ещё 30% школ не введены в эксплуатацию, а 12 школ депутаты не могут найти.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом 2018/2019 учебном году в 7024 школы Казахстана пошли учиться 3 млн школьников, в том числе 350 тыс. первоклассников. За летний период в эксплуатацию сданы 72 школы.