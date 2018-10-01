Скопье, 1 октября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Для достижения поставленной цели по росту ВВП Македонии в 2018 году на 3,2% и избежания негативных последствий для делового сектора важно не допустить осложнения внутриполитической ситуации в стране после состоявшегося референдума. Об этом говорится в распространённом 1 октября заявлении Экономической палаты Македонии.

Tasnimnews.com Референдум в Македонии

«Пока рано говорить о том, состоятся или нет досрочные парламентские выборы, о возможности которых заявил накануне премьер-министр Зоран Заев, но стабильность и безопасность имеют решающее значение для бизнеса. Нельзя допустить турбулентности, которая может вызвать проблемы с производством и инвестициями», — приводит комментарий палаты «Македонское информационное агентство».

В заявлении подчёркивается, что «для положительного завершения года необходима стабильность в функционировании институтов» и от скорейшего и спокойного завершения политического процесса после референдума будет зависеть экономический рост.

«По прошлому опыту очевидно, что в период выборов и определённых кризисов иммунитет экономики ослаблен, что может привести к её стагнации и снижению», — отмечается в комментарии.

В Экономической палате напомнили, что в минувшем году рост ВВП Македонии составил 0,1%. По итогам первого полугодия текущего года рост показателя составил 1,6%, а во втором квартале — 3,2%.

«Мы далеки от экономической стагнации, но если мы хотим достичь роста в 3,2% по итогам года, на рынке должны быть реальные условия для этого, а на внутренней арене и во внешних факторах не должно быть никаких непредвиденных движений», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, Македония оказалась на грани нового политического кризиса по итогам состоявшегося в минувшее воскресенье, 30 сентября, референдума по вопросу о переименовании страны ради перспективы вступления в ЕС и НАТО.

Более 91% участников референдума проголосовали «за», однако явка составила менее 37% ввиду того, что референдум массово бойкотировали противники политического курса правительства. Оппозиция заявила, что премьер-министр Зоран Заев и его кабинет «лишены легитимности» после референдума. В свою очередь сам премьер заявил, что «большинство македонцев» сделали выбор и проект поправок в конституцию будет внесён на рассмотрение в парламент. В случае если документ не будет поддержан, в стране будут объявлены внеочередные парламентские выборы, заявил он.

Читайте подробнее: В Македонии подведены итоги голосования на референдуме