Керчь, Крым, 1 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В связи с открытием грузового движения по Крымскому мосту работа Керченской паромной переправы остановлена. Об этом 1 октября сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Максим Додонов ИА Красная Весна Керченская бухта

«Все паромы стоят. Из-за отсутствия загрузки работа переправы полностью приостановлена. Только на линии «порт Кавказ — Рыбный порт» идёт перевозка опасных грузов, в основном бензовозов, движение которых по Крымскому мосту пока не согласовано», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября было открыто грузовое движение по Крымскому мосту.

Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что движение бензовозов на полуостров не повлияет на снижение неоправданно высоких цен на топливо.