Нарьян-Мар, 1 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Александр Цыбульский, избранный сегодня губернатором Ненецкого АО, вступил в должность. После произнесенной присяги он выступил с речью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm-nao.ru Александр Цыбульский

«Наше с вами знакомство (а такую тесную связь с людьми я ощутил здесь, пожалуй, впервые за всю жизнь), обязывает меня быть всегда откровенным, даже если это не всегда и не всем нравится, и честным перед вами и перед самим собой. — Этой честности и умению нести ответственность за взятые на себя обязательства я требовал и продолжу требовать от тех людей, с которыми мы на протяжении ближайших лет будем вместе идти по пути развития Ненецкого автономного округа», — заявил Цыбульский.

В конце своего выступления новоиспеченный губернатор процитировал Фазиля Искандера:

«В одном из его произведений есть такая фраза: «Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один». Давайте каждый на своем месте будем работать так, чтобы краснеть не приходилось», — призвал Цыбульский.

Добавим, что на торжественном мероприятии по случаю вступления в должность губернатора приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, представители органов исполнительной, законодательной и представительной власти, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Коткин и Алексей Лященко, Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, главы муниципальных образований НАО, члены Общественной палаты региона, руководители учреждений и организаций, представители общественных организаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня депутаты Ненецкого окружного Собрания избрали на пост губернатора Александра Цыбульского, возглавлявшего регион в качестве врио губернатора с сентября 2017 года.

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