Севастополь, 1 октября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова подала заявление об увольнении по собственному желанию, и губернатор принял отставку. Об этом 1 октября журналистам сообщил и.о. вице-губернатора Михаил Демиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Её решение связно с семейными обстоятельствами. Она проработала в должности более 9 месяцев и заслужила самую высокую профессиональную оценку, поскольку смогла наладить работу департамента», — отметил чиновник.

По его словам, исполнять обязанности руководителя департамента будет бывший заместитель Марины Раковой Александр Моложавенко.

По мнению ряда местных общественников, причиной отставки Марины Раковой стало её нежелание выполнять поручения, касающиеся генплана города. Сама специалист предпочла не комментировать ситуацию.

Напомним, ранее депутат местного Заксобрания Вячеслав Горелов заявил, что «под флагом ФЦП правительство города лоббирует интересы застройщиков».