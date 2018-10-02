Астрахань, 2 октября, 2018, 05:24 — ИА Регнум. История Александра Жилкина, который 27 лет проработал в администрации Астраханской области и завершил ныне свою карьеру на посту астраханского губернатора, заслуживает пристального внимания как опыт человека, прошедшего через многие кризисы, успехи и скандалы. О пути губернатора-старожила рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Kremlin.ru Александр Жилкин

Собственно губернатором Астраханской области Александр Жилкин стал в 2004 году, заменив скончавшегося от инфаркта предшественника. Тогда на состоявшихся выборах Жилкину отдали свои голоса 65% избирателей, высокий процент голосующих стал даже выше в 2014-м, когда он победил с 75% голосов. Такие успехи, скорее всего, объясняются достижениями астраханского губернатора на своем посту — не упоминая Жилкина как такового, Владимир Путин похвалил Астраханскую область за активную внешнюю экономику и эффективное развитие промышленности. Вероятно, в этом есть и немалая доля заслуг губернатора? Конечно, не обходилось и без тяжелых ситуаций: взрыв газа в 2012 году в Астрахани, когда в жилом доме погибли 11 человек, стал трагическим исходом долго тянувшейся ситуации с ветхим и аварийным жильем. Астраханская область в этом вопросе серьезно отставала от многих регионов. А с 2015 года область залихорадило в финансовом смысле. Изменения налоговой системы и перевод из региона офисов «Лукойла» и «Газпрома» стали причиной недополучения запланированных средств.

Чем еще запомнилось губернаторство Александра Жилкина, и почему он попросил перевести его на другое место работы, не дожидаясь окончания губернаторского срока в 2019 году?

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