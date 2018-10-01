Екатеринбург, 1 октября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 10 тыс. человек остались без света. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МРСК Урала.

jrperes Свеча

Авария затронула жилой квартал в районе улиц Окружной, 2-й Новосибирской, Селькоровской и Ферганской. Идёт устранение последствий аварии.

По информации МЧС, причиной ЧП стал пожар на подстанции. Пострадавших в результате произошедшего нет. Огонь был оперативно потушен.