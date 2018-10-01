Пожар на подстанции: 10 тыс. екатеринбуржцев остались без света
Екатеринбург, 1 октября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 10 тыс. человек остались без света. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МРСК Урала.
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Свеча
Авария затронула жилой квартал в районе улиц Окружной, 2-й Новосибирской, Селькоровской и Ферганской. Идёт устранение последствий аварии.
По информации МЧС, причиной ЧП стал пожар на подстанции. Пострадавших в результате произошедшего нет. Огонь был оперативно потушен.