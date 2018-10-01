Москва, 1 октября, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Ездить без полиса ОСАГО незамеченным в Москве уже в ближайшее время станет невозможно. Отслеживать наличие полисов автогражданской ответственности уже с ноября 2018 года будут дорожные камеры. С этого же времени начнут и выписывать штрафы. Об этом говорится в официальном ответе Московского правительства на запрос Autonews.ru.

Камеры на дорогах

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«В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого — нет», — пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В центре также уточнили, что решение, как и кому будут выписывать штрафы, будет принимать МВД.

Запущенный в Москве проект, если окажется успешным, может быть распространён и на другие регионы России.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по проверке наличия полисов обязательного страхования у автомобилистов при помощи камер фото‑ и видеофиксации планировалось запустить в начале 2016 года. Предполагалось, что контроль будет проводиться прежде всего над нарушителями правил дорожного движения, и штрафовать за отсутствие полиса будут только тех автовладельцев, чей ОСАГО оформлен пять месяцев назад и ранее. Однако сроки запуска несколько раз переносились.

Теперь проект заработал. Административный штраф на сумму 800 рублей будет выписываться водителю транспортного средства без полиса ОСАГО каждый день, когда его автомобиль проезжает под камерами. Проверка полиса будет проводиться по базам ГИБДД и РСА.