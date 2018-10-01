Москва, 1 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Несмотря на то, что начало сентября оказалось для валют развивающихся рынков оказалось волатильным, оставшуюся часть месяца они укреплялись по ряду причин. На мировых рынках наблюдалось склонность к скупке рисковых активов, что поддерживало долевые и долговые сегменты фондовых рынков развивающихся стран. По итогам месяца в среднем валюты EM выросли на 4%. Для рубля позитивная динамика поддерживалась также решением ЦБ повысить ставку и отказаться от покупок валюты для Минфина до конца 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«В целом, тенденция на глобальных рынках постепенно начинает меняться в сторону ухода от рисковых активов. Американский доллар начинает восстанавливать позиции против валют основных торговых партнеров, что видно по индексу доллара (DX), который после повышения ставки 26 сентября и позитивных оценок перспектив ВВП и инфляции, которые озвучил глава ФРС Джером Пауэлл. После этого какое-то время наблюдалось раскорреляция валютных пар, когда к европейской валюте доллар рос, а к рублю падал», — напомнил эксперт.

Корреляция в ближайшее время восстановится и фронтальный рост доллара будет давить и на валюты развивающихся стран. Более того, американская валюта может взять уверенный тренд на укрепление без существенных коррекций до конца 2018 года, опять же из-за агрессивной риторики ФРС. Ситуация на отечественном фондовом рынке пока благоприятная, фондовые индексы вблизи исторических максимумов, долговой рынок начал восстанавливаться. Если рассматривать краткосрочную картину, то шансы еще немного подрасти у рубля еще есть.

«С технической точки зрения на паре USD/RUB так же заметны сигналы на продолжение снижения до уровней 65−64,80, где проходит линия поддержки и откуда высока вероятность разворота. Учитывая вышеописанные фундаментальные факторы, стимулов для роста валют развивающихся рынков становится все меньше и разворот должен произойти уже скоро. С большей долей вероятности, после разворота от диапазона 65−64,80 пара в течение октября будет стремиться к уровням 68−70», — считает Кятов.

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