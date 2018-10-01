Скопье, 1 октября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. На состоявшемся 30 сентября в Македонии референдуме более 91% избирателей поддержали соглашение с Грецией о переименовании страны в «Северную Македонию» ради перспективы вступления в Евросоюз и НАТО. Такие данные обнародовала 1 октября государственная избирательная комиссия по итогам обработки 100% бюллетеней.

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Всего «за» проголосовали 91,46% избирателей (609 813 человек), «против» — 5,65% (37 700 человек). Ещё 19 221 бюллетень, что составляет 2,89% голосов, признан недействительным.

Итоговая явка на референдуме составила 36,91%. Всего в голосовании приняли участие 666 743 из 1 806 336 зарегистрированных избирателей.

Глава избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоски ранее уже заявил, что референдум не может быть признан состоявшимся, поскольку для признания его результатов требовалось участие не менее 50% избирателей.

Напомним, что на референдум был вынесен следующий вопрос: «Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием соглашения между Республикой Македонией и Республикой Греция?»

Референдум носил консультативный характер, но реальный перевес голосов «за» дал бы парламенту страны политический мандат на внесение поправок в конституцию в соответствии с соглашением между Скопье и Афинами.

Теперь же Македония оказалась на грани очередного политического кризиса. Несмотря на фактический бойкот референдума, премьер-министр Зоран Заев заявил, что «большинство македонцев» отдали свои голоса за переименование страны, и в ближайшее время проект поправок в конституцию будет внесён на рассмотрение в парламент. В случае если документ не будет поддержан, в стране будут объявлены внеочередные парламентские выборы, заявил он.

В свою очередь, главная оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ назвала результаты референдума провалом кабинета министров и проводимого им курса и заявила, что «Зоран Заев и его правительство лишены легитимности».

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