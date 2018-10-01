Калуга, 1 октября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области утром 1 октября произошло задымление на первом этаже подсобного помещения школы №10. Учащиеся были срочно эвакуированы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru Средняя школа №10 в Обнинске

На место происшествия прибыли пожарные, они осмотрели здание, установили и локализовали место задымления. Руководство учебного заведения приняло решение об отмене уроков до конца дня. Родителей учащихся обзвонили, чтобы они забрали детей из школы.

Отметим, в Калуге 1 октября на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти шла речь об обеспечении комплексной безопасности социальных учреждений. В настоящее время на территории региона расположено 91 учреждение социального обслуживания, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием граждан, которые контролируются системой дистанционного мониторинга пожарной автоматики с выводом на пульт МЧС и находятся в радиусе прибытия пожарных подразделений. Всего с начала 2018 года проведены 142 практические тренировки эвакуации людей в случае пожара и 40 проверок противопожарного состояния данных учреждений. Нарушений не выявлено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в школе города Мещовске Калужской области, которая 1 сентября 2018 года встретила учеников странным «ремонтом» с отсутствием полов и батарей, случился пожар. По словам родителей, среди учебного дня загорелись спортивные маты, на которые один из рабочих бросил горящую сигарету. Пожарная сигнализация в школе отсутствовала и о возгорании детям сообщила уборщица, она же помогла школьникам эвакуироваться. Ранее ученикам школы предложили на время затяжного ремонта переселиться для занятий в пришкольную бытовку.