Ярославль, 1 октября, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Жители ярославского дома, недовольные качеством капремонта, вывесили на стене здания гневный баннер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат в Ярославле

Жильцы дома по адресу проспект Ленина 18/50, где капитальный ремонт кровли длится с июля 2017 года, неоднократно писали жалобы на качество ремонта крыши во всевозможные инстанции: в Администрацию президента, губернатору области, мэру Ярославля, в правительство Ярославской области, в прокуратуры — областную, городскую, Ленинского района. Ничего не помогало.

17-подъездный дом, построенный в 1941 году по проекту архитектора С.В. Капачинского, сейчас ремонтируется фондом капремонта. Но подрядчик делает ремонт некачественно и жильцы постоянно жалуются на протекающую крышу.

В фонде капремонта пообещали, что до 1 октября 2018 дом будет готов. Но слово не сдержали.

«Мы решили повесить баннер, поскольку находимся в состоянии безысходности. У нас ремонт длится год и четыре месяца, качество работ — никакое. Буквально на прошлой неделе я участвовала в совместном обходе представителей фонда капремонта, подрядчика и нашей управляющей компании. Эти обходы проводятся регулярно — каждую неделю, и составляются акты о недостатках. По заявлению подрядчика, недостатки были устранены на 90% и кровля над домом готова с 1 по 9 подъезд. Мы поднялись на чердачное помещение 1−3 подъездов и провели там три часа. Выяснилось столько недостатков!», — сказала корреспонденту ИА REGNUM староста дома Ольга Сочнева.

Жители дома жалуются на протечки в квартирах, где по заявлению подрядчиков крыша уже сделана. Как сказала староста дома, терпение лопнуло и они повесили баннер. На нем центральная надпись гласит: «Фонду капремонта — позор» и «Подрядчика под суд».

Что любопытно, в этом же доме находится и прокуратура Ленинского района — плакат размещен как раз над входом в нее.