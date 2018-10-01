Киев, 1 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Франсуа Олланд получил из рук президента Украины Петра Порошенко орден свободы. Об этом украинский президент написал 1 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Орден Свободы. Украина

По его словам, Олланд получил «высшую государственную награду» за то, что поддерживал «территориальную целостность Украины». Порошенко также похвалил книгу Олланда «Уроки власти», где французский президент описывал Минский процесс.

Напомним, орден свободы — не высшая государственная награда Украины. Таковым является орден «Герой Украины».

Отметим также, что 30 августа украинское издание «Тыждень» написало о том, что в мемуарах Олланда «Уроки власти» экс-президент Франции написано, как российский президент Владимир Путин якобы угрожал Порошенко. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данную информацию.