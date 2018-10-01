Москва, 1 октября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В 2018 году ОАО «РЖД» установило абсолютный рекорд — компания вышла на объем грузооборота выше, чем в Советском Союзе. При этом РЖД является лидером по энергоэффективности и защите окружающей среды и по безопасности среди железнодорожных компаний мира. Об этом сегодня, 1 октября, заявил генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Грузовые перевозки в 2018 году также идут высокими темпами, тарифный грузооборот прибавил 4,4%, почти на 3% увеличилась погрузка. РЖД прикладывает все усилия для того, чтобы создать комфортные условия и для грузоотправителей.

По словам Белозёрова, в 2018 году может быть установлен еще один рекорд: РЖД в этом году планирует перевезти 1 миллиард 130 миллионов человек. «Эта цифра — рекорд за последние 10 лет. При этом, если можно пересчитать, за десять лет, соответственно, каждый житель страны более 100 раз воспользовался железнодорожным транспортом — вот такое сравнение», — подчеркнул глава РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), отметив высокие результаты, которых достигли в РЖД за 15 лет работы.

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