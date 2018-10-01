Москва, 1 октября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Не совсем верно говорить о том, что «начались испытания электромагнитного оружия», ведь и сам по себе термин «электромагнитное оружие» очень расплывчатый, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

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Ранее представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что российские системы электромагнитного оружия уже испытываются как в лабораториях, так и на полигонах. По его словам, оружие является перспективным, так как будет способно сжигать электронику боевой техники противника.

Во-первых, представители КРЭТ сказали не о начале испытаний, а о том, что они проходят постоянно и в разных условиях. Строго говоря, термин «электромагнитное оружие» очень расплывчатый. Под него можно подвести даже электромагнитные взрыватели времен Второй мировой войны.

Правильнее было бы заявлять об СВЧ-вооружении, так как в нашем случае речь идет именно о системах, использующих в качестве поражающего фактора излучение сверхвысокой частоты, иногда называемое электромагнитным «выстрелом».

Об испытаниях каких именно систем вооружения идет речь, конкретных сообщений пока нет, но, скорее всего, имеются в виду установки, воздействующие на электронные составляющие систем связи, навигации и наведения.

Можно напомнить об «антидроновых ружьях», недавно представленных на форуме «Армия-2018». Такое ружье предназначено для борьбы с беспилотниками противника методом импульсного воздействия на их электронику.

Вполне допустимо, что на аналогичных принципах может быть создан комплекс противодействия управляемым ракетам. Под губительное воздействие СВЧ-импульса могут попадать как системы связи ракеты с оператором, так и системы самонаведения.

При этом нельзя забывать, что против всякого меча создается и щит, способный отразить его удар.

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