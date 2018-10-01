Рига, 1 октября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. По последним данным, средняя продолжительность жизни в Евросоюзе среди мужчин составляет чуть больше 78 лет, среди женщин — почти 84 года. Дольше всех живут итальянцы и испанки. В целом женщины в Евросоюзе живут дольше на 5,5 лет.

Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

Позиции Прибалтийских государств далеки от первых. Так, Литва находится на последнем месте среди всех стран Евросоюза: средняя продолжительность жизни у мужчин — 70 лет, у женщин — 80 лет соответственно. Недалеко от Литвы располагается и Латвия, которая также замыкает рейтинг с конца. Страна на втором месте с конца по продолжительности жизни среди мужчин и на третьем с конца среди женщин. В стране в равной степени, как и в Литве, существует очень большой разрыв между мужчинами и женщинами — латвийки живут на десять лет дольше, чем латвийцы.

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У Эстонии положение дел обстоит заметно лучше, чем у ее прибалтийских соседок. Так, республика занимает почетное шестое место с конца с показателями: 85 лет у женщин и 75 лет у мужчин.