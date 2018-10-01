Москва, 1 октября, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Инициативы Минздрава РФ по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года и ограничению его продажи нетрезвым людям имеют логичное обоснование. Так считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин, ранее заявлявший корреспонденту ИА REGNUM, что возможное повышение возраста продажи алкоголя может быть полезным.

Александр Дицков ИА Красная Весна Пьяный человек спит на улице

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Вместе с тем эксперт высказал сомнение, что нетрезвых людей, которым продавать спиртное не следует, можно будет определить «на глазок».

«Норма отказа продажи пьяным довольно сложна в реализации. А то, что продавать в отдельных помещениях, то это формально и сегодня реализуется. Поскольку есть временные ограничения, то в супермаркетах стараются отделить продажу алкоголя в отдельных закутках. Поэтому вполне логично ставить стеклянную стенку и закрывать этот отсек», — считает Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на зарубежный опыт, сообщила, что в России возраст покупателей алкогольной продукции может быть повышен до 20−21 года. Глава ведомства Вероника Скворцова назвала эту идею «абсолютно правильной». Также выступила в поддержку ограничений на продажу алкоголя нетрезвым людям, поскольку это может представлять опасность для окружающих.