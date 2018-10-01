Москва, 1 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией среди чиновников, внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

Депутат предлагает ввести особый порядок для размещения материалов, содержащих информацию о наличии признаков преступления или правонарушения в деятельности должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, государственных органов, организаций и общественных объединений.

Так, согласно поправкам, в случае распространения средством массовой информации сведений о несоответствии расходов доходам лиц, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением соответствия расходов их доходам, предлагается обязать редакцию средства массовой информации направлять копии этих материалов в органы, осуществляющие надлежащий контроль, для проверки и информировании о результатах. В случае распространения информации о наличии признаков преступления или правонарушения в деятельности должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, государственных органов, организаций и общественных объединений, предлагается обязать редакцию средства массовой информации направить копии материалов в адрес руководителя организации, общества, должностного лица, государственного или муниципального служащего, для проведения проверки по материалам и информировании о результатах. Кроме того, следует из документа, редакция средства массовой информации обязана опубликовать полученный ответ о результатах проверки в порядке опубликования опровержения. В случае непредоставления ответа редакция средства массовой информации обязана направить копии этих материалов в органы прокуратуры.

За несоблюдение установленных правил распространения предлагается ввести административную ответственность. Для должностных лиц организаций, не предоставивших ответ по обращению СМИ, штраф предполагается в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для средств массовой информации, не направивших материалы, штраф для должностных лиц может быть введен в размере от 300 до 500 рублей, для юридических лиц от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Это позволит, с одной стороны, дисциплинировать средства массовой информации от распространения порочащей и недостоверной информации, а с другой — не позволит оставить без внимания правоохранительных органов факты о коррупционной деятельности и иных нарушениях закона со стороны государственных и муниципальных служащих, явившихся предметом публикации в средствах массовой информации», — считает Иванов.

Парламентарий обеспокоен тем, что информация, распространенная в средствах массовой информации о деятельности должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, государственных органов, организаций и общественных объединений, содержащая признаки преступления или правонарушения, не проверяется, и уголовные дела не возбуждаются.