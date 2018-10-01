Красноярск, 1 октября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. У огнеборцев Красноярского края, которые вынуждены рисковать своими жизнями, спасая других людей, — серьёзные проблемы. Выяснилось, что красноярским пожарным не хватает ни техники, ни средств индивидуальной защиты, а состояние большого количества зданий пожарных депо оставляет желать лучшего.

Sobranie.info Огнеборцам Красноярского края не хватает зданий, техники и средств индивидуальной защиты

Эта пугающая информация прозвучала на выездном заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания Красноярского края, которое состоялось 28 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, депутаты побывали в пожарной части № 341 в селе Миндерла Сухобузимского района.

По словам директора КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Ромазана Ибрагимова, здание в Миндерле, где сейчас располагаются пожарные, раньше было гаражом. В нём есть комнаты отдыха и приёма пищи, но нет отдельной комнаты для технического обслуживания пожарных автомобилей. Да и самих автомобилей всего два, одну машину выпустили в 2007 году, вторую — в 1991-м. Старый автомобиль капитально отремонтировали в 2012 году, но он всё равно не приспособлен для сельской местности, так как не имеет высокой проходимости.

В штате пожарной части № 341 — 12 человек. Им приходится заниматься не только своей основной работой. Когда начала разрушаться одна из стен старого кирпичного здания, огнеборцам пришлось укреплять её самостоятельно. Ибрагимов поясняет, что самой главной проблемой в регионе является старая техника. Так получилось в связи с тем, что при создании новых подразделений техника не приобреталась — оставалась та, которая раньше находилась в ведении сельских советов, леспромхозов, совхозов.

По информации Ромазана Ибрагимова, 905 населённых пунктов Красноярского края с населением 2,68 млн человек (94,7%) обеспечены профессиональными противопожарными формированиями. 756 населённых пунктов находятся в зоне прикрытия добровольных формирований (5,4%). В них проживают 153,4 тыс. человек.

Что касается зданий пожарных депо в Красноярском крае, некоторые из них были спроектированы и построены в качестве складов, гаражных боксов, общественных бань, общежитий. 28 зданий пожарных депо нуждаются в капремонте. На это необходимо более 13 млн рублей. Оснащение краевой противопожарной службы пожарными автомобилями составляет 87% от нормативного показателя (118 единиц). Докладчик уточнил, что большая часть имеющейся техники подлежит списанию, так как уже выработала установленный ресурс.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов сообщил, что в 2017 году в регионе произошло 2910 пожаров, в текущем году — на 8% меньше. С начала 2018 года в огне погибли 140 человек, за аналогичный период прошлого года — 150. В этом году травмы при пожаре получили 150 человек, в 2017-м — 158. Прямой материальный ущерб от пожаров в прошлом году составил 525 млн рублей, в этом — 563 млн. Из огня были спасены 1173 человека, из которых 149 получили травмы, но остались живы. Богданов подчеркнул, что в среднем «цена» одного пожара — почти 61 млн рублей.

Также на заседании прозвучала информация, что на формирование корпуса сил добровольной пожарной охраны для защиты труднодоступных населённых пунктов, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, из краевого бюджета в 2017—2018 годах выделено более 27 млн рублей. На эти деньги создано 22 поста добровольной пожарной охраны во главе с сотрудником Федеральной противопожарной службы. На 2019−2021 годы из бюджета края планируют ежегодно выделять 11,78 млн рублей для дальнейшего развития добровольных подразделений.

«Несмотря на важность решаемых задач, и здания пожарных депо, и оснащение боевых расчётов оставляют желать лучшего. К сожалению, очень серьёзное недофинансирование наблюдается уже в течение многих лет. Из 59 пожарных депо только восемь отвечают нормативным требованиям, остальные располагаются в приспособленных зданиях, есть даже такой уникальный случай — депо размещено в бывшем морге», — сказал, подводя итоги обсуждения, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков.

Он отметил, что пожарная часть в селе Миндерла оценивается нормально по оснащению и состоянию помещений, однако у пожарных здесь нет средств индивидуальной защиты.

«Как спасать людей? Пожарный не может зайти в горящее здание, не рискуя собственной жизнью. Но профессиональная деятельность не на героизме должна строиться, а быть на современной основе», — подчеркнул Самков.

Он рассказал, что в октябре 2018 года предстоит корректировка краевого бюджета и будут «дофинансированы» муниципальные органы власти на первичные меры пожарной безопасности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в России проблемы имеются не только у красноярских огнеборцев. Сегодня, 1 октября, стало известно, что голодовку вновь объявили сотрудники подразделения ГОБУ «Противопожарная служба Якутии» в Кангалассах. В акции протеста участвуют 14 человек. Они требуют, чтобы зарплату им рассчитывали не за пятидневку с оплатой переработок, а как положено — за отработанные сутками часы; чтобы обмундирование выдавалось в полном объёме и по сезону; чтобы состояние пожарных машин и зданий пожарных частей было надлежащим. По имеющимся данным, на доведение зарплат пожарных республики до нужного уровня необходимо 500−700 млн рублей.

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