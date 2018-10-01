Шумерля, Чувашия, 1 октября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Администрация города Шумерли (Чувашия) не смогла в суде добиться наложения обеспечительных мер в банкротном деле муниципального предприятия «Теплоэнерго», производящего 75% потребляемого городом тепла. Мэрия требовала запретить конкурсному управляющему расторгать договоры безвозмездного пользования, обязать его продолжать осуществлять хозяйственную деятельность должника в отношении трёх котельных, запретить увольнять сотрудников, обслуживающих эти котельные. Первая инстанция в удовлетворении ходатайства отказала, не смогла администрация города отстоять свою позицию и во второй инстанции. Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу мэрии, оставив решение в силе, хотя в своём ходатайстве заявитель ссылался на то, что непринятие мер в числе прочего «может привести к срыву отопительного сезона и техногенной катастрофе» в пятом городе Чувашии по численности населения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в месячный срок. Завтра, 2 октября 2018 года, на собрании кредиторы должны будут решить вопрос о порядке и сроках реализации социального значимого имущества муниципального предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Котельная

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Напомним, в Шумерле проживает почти 30 тыс. жителей, на сегодня это пятый город Чувашии по численности населения. Муниципальное предприятие «Теплоэнерго», созданное в августе 2004 года администрацией города для обеспечения потребителей теплом, испытывает финансовые сложности уже не первый год. Иск о банкротстве к нему был подан в конце июля 2014 года, а 9 октября в отношении МУП ввели наблюдение. Истцом выступило ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», которому предприятие задолжало свыше 33,55 млн рублей. Претензии кредиторов нарастали как снежный ком, отметился среди них и сам учредитель — администрация Шумерли, чьи требования на сумму более 60,433 млн рублей вошли в реестр кредиторов в январе 2015 года.

15 мая 2015 года в отношении МУП «Теплоэнерго» ввели следующий этап процедуры несостоятельности — внешнее управление на 18 месяцев. К тому моменту в реестр кредиторов включили требования на сумму свыше 276,905 млн рублей при балансовой стоимости имущества 91,015 млн рублей. Тогда же при проверке признаков преднамеренного банкротства было «выявлено существенное ухудшение двух и более показателей, характеризующих платежеспособность предприятия», в связи с чем потребовалось провести анализ сделок должника и действий органов управления должника.

В период действия внешнего управления на собрании кредиторов был согласован договор аренды муниципальным предприятием производственной отопительной котельной на улице Щербакова, 60, но один из кредиторов с суммой претензий почти 100 млн рублей — ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», выступающий залогодержателем этого имущества, посчитал, что этим действием были нарушены его права и в суде оспорил решение.

В рамках слушаний выяснилось, что ещё в декабре 2011 года ООО «Строитель» уведомило администрацию о выводе котельной, отапливающей микрорайон ОАО «ШЗСА», из эксплуатации.

«С 15 мая 2015 года персонал котельной сокращен. Котельная ООО «Строитель» обеспечивала тепловой энергией 51 потребителя, в том числе 37 многоквартирных домов, 2 детских сада и Пенсионный фонд. Администрация города Шумерля Чувашской Республики письмом от 03.08.2015 года №4715 просила внешнего управляющего в связи с отсутствием денежных средств в бюджете города Шумерля для приобретения данной котельной на ближайшем собрании кредиторов МУП «Теплоэнерго» рассмотреть вопрос об оформлении котельной ООО «Строитель» в аренду», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что 1 августа 2015 года был объявлен конкурс по продаже котельной за 12 млн рублей.

Мэрия в своём письме тогда добавляла, что «в связи с тем, что решение вопроса о выкупе котельной ГУП «Чувашгаз» займет определенное время, остро стоит вопрос о подготовке котельной к новому отопительному сезону 2015/2016 года». На собрании кредиторов было решено согласовать внешнему управляющему договор, но кредитор решил оспорить его. Пока шли разбирательства, необходимость в аренде этой котельной отпала, ее выкупило ГУП «Чувашгаз».

25 июля 2017 года МУП был объявлен банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство — на шесть месяцев, до 25 января 2018 года. По итогам внешнего управления в реестр требований входили претензии кредиторов на сумму 285 771 580,31 рубля, при этом у внешнего управляющего с рядом кредиторов за все время процедуры было множество разногласий. Неоднократно предпринимались попытки оспорить пункты решения собрания кредиторов, особенно часто с подобными ходатайствами обращалось ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Примечательно, собрание кредиторов не планировало банкротить МУП и в июле 2017 года было принято решение ходатайствовать о продлении внешнего управления в связи с тем, что «МУП «Теплоэнерго» производит 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии» и «открытие в отношении должника приведет к сокращению работников и невозможности обеспечения населения и объектов социального назначения тепловой энергией», но суд отклонил эту просьбу и обанкротил предприятие. Настояли два кредитора.

«Представители ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Чувашская энергосбытовая компания» возражали против удовлетворения ходатайства, поскольку цели внешнего управления не достигнуты, происходит необоснованное увеличение текущей задолженности. Полагают, что срок процедуры внешнего управления не может продлеваться более чем на 24 месяца», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что «денежных средств предполагаемых к поступлению в конкурсную массу в результате пересмотра тарифов на теплоэнергию и в результате взыскания дебиторской задолженности не достаточно для погашения текущей задолженности и удовлетворения требования кредиторов», а за «время проведения внешнего управления текущая задолженность лишь увеличилась».

В суде мэрия не смогла привести веские доказательств того, что в случае банкротства будет невозможна деятельность по оказанию тепла, и таким образом, на предприятии был введен последний этап банкротной процедуры, на котором как правило идёт формирование конкурсной массы, в том числе и за счёт продажи имущества должника.

28 августа 2017 года от мэрии Шумерли в суд поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета исполняющему обязанности конкурсного управляющего расторгать договоры с потребителями и ресурсоснабжающими организациями и продолжать осуществлять хозяйственную деятельность должника. Мотивировали ходатайство тем, что «решение суда о признании должника банкротом в законную силу не вступило, вместе с тем исполняющим обязанности конкурсного управляющего должником Ваньевым И.И. предпринимаются действия по расторжению договоров с потребителями и ресурсоснабжающими организациями». Суд ходатайство удовлетворил, но вот обжаловать банкротство администрация не смогла. В ноябре 2017 года, как раз к старту отопительного сезона один из кредиторов — ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» попытался отменить обеспечительные меры, но суд отклонил данное ходатайство

В середине февраля 2018 года МУП «Теплоэнерго» продлили конкурсное производство до 25 июля 2018 года. В июне 2018 года администрация города Шумерля обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мере в виде «запрета конкурсному управляющему совершать действия, по расторжению договора безвозмездного пользования №5 от 15.05.2007 года; обязания конкурсного управляющего продолжать осуществлять хозяйственную деятельность должника в отношении котельных №3, 10, 14; запрета увольнять сотрудников, обслуживающих котельные №3, 10, 14».

"Ходатайство основано на положениях статей 90−92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что решение о прекращении хозяйственной деятельности должника собранием кредиторов не принималось. Администрация г. Шумерля Чувашской Республики не имеет возможности создать иную организацию для передачи тепловой энергии жителям города, а также осуществить мероприятия по получению лицензии и тарифа. В случае увольнения сотрудников и расторжения договора безвозмездного пользования № 5 от 15.05.2007 года невозможно будет осуществить подготовку к отопительному периоду 2018−2019 г.г., что может привести к срыву отопительного сезона и техногенной катастрофе», — отмечалось в ходатайстве, но несмотря на это 2 июля 2018 года суд отказал в обеспечительных мерах.

Суд отметил, что администрация не предоставила доказательств, что в течение срока конкурсного производства, который длится уже долгое время, она «не имела и не имеет до 15.09.2018 года возможности создать иную организацию для передачи тепловой энергии жителям города, а также осуществить мероприятия по получению лицензии и тарифа». Также не доказанным остался тот факт, что расторжение договора безвозмездного пользования и увольнение сотрудников приведет к срыву отопительного сезона и техногенной катастрофе. А вот баланс интересов кредиторов, по мнению суда, подобные меры нарушат.

В конце сентября 2018 года стало известно, что мэрия не смогла обжаловать это решение и во второй инстанции — жалоба была оставлена без удовлетворения, а вердикт первой инстанции без изменения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в месячный срок.

В конце августа 2018 года МУП «Теплоэнерго» продлили конкурсное производство до 25 января 2019 года. В ближайшее время суд также рассмотрит заявление о привлечении контролирующих должника лиц и мэрии Шумерли к субсидиарной ответственности и взыскании в пользу должника в солидарном порядке 278 916 501,02 рубля.

Одновременно с этим 2 октября на повторном первом собрании кредиторов в связи с тем, что 25 сентября не был достигнут кворум, будет решаться вопрос о порядке, сроках и условиях реализации социально значимого имущества МУП «Теплоэнерго», а также остального имущества предприятия.