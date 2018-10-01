Киев, 1 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Выборы в отдельных регионах Донбасса приведут к разрыву минских соглашений. Об этом 1 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, депутаты Верховной Рады накануне парламентских выборов могут не проголосовать за продление действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)».

«Любая из сторон сможет использовать эти псевдовыборы как повод для того, чтобы разорвать минские соглашения. Большая угроза по этим выборам в том, что наши народные депутаты, которые живут в предвыборном режиме, могут использовать эту чушь, чтобы не продолжать термин действия закона, который условно называется «об особом статусе» Донбасса», — сказал Тука.

Он считает, что «Кремль воспользуется нежеланием Киева выполнять политическую часть минских соглашений и проведет выборы в Донецке и Луганске».

«Тогда уже Россия будет обвинять Украину, что Киев в одностороннем порядке выходит из минских переговоров, так как он не хочет выполнять политические договоренности», — пояснил Тука.

В свою очередь правозащитник Владимир Чемерис считает, что выборы в ДНР и ЛНР, которые назначены на 11 ноября, никто не признает. Поэтому их проведение нельзя трактовать как разрыв минских соглашений.

«Сами по себе выборы в так называемых ДНР и ЛНР не являются основанием для разрыва минских соглашений. Если кто-то очень хочет разрывать, тогда может ссылаться на проведение выборов. Все равно эти выборы никем не будут признаны», — сказал Чемерис.

Напомним, 11 ноября в Донецке и Луганске пройдут выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября спикер Рады Андрей Парубий заявил, что осенью украинский парламент планируют продлить срок действия закона «об особом статусе» Донбасса.

«Тогда много кто говорил, что это неправда, что это предательство, что это антиукраинский сценарий. Но прошел год, и эти прогнозы мы сейчас можем полностью подтвердить, что собственно, пролонгация тогда, формальная пролонгация, позволила сохранить международные санкции против России. Очевидно, эта логика будет обсуждаться этой осенью, когда вопрос будет стоять на повестке дня», — сказал Парубий.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года. 6 октября 2017 года Рада продлила на год срок действия закона ещё на год. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления).