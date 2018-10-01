Москва, 2 октября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение минимальной планки долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Стоп

Предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в два раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

«Повышение суммы долга в два раза позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам», — отметил один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

Новые ограничения не коснутся должников по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением. Для них «порогом» останется сумма на уровне 10 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на то, что в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательной способности национальной валюты данные суммы в 30 тыс. и 10 тыс. рублей являются не столь значительными, например, это может быть несколько штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), таких как незначительное превышение скоростного режима или неправильная парковка.

«Таким образом, в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате многие даже добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным», — указал Нилов.