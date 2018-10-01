Буэнос-Айрес, 1 октября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Независимая студия-разработчик Saibot представила на всеобщее обозрение первый трейлер своего нового шутера (игровой жанр, завязанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Hellbound. Разработчики сообщают, что игра выполнена в стилистике игровых боевиков 90-х годов (DOOM, Duke Nukem, Quake), а релиз её финальной версии стоит ждать в 2019 году.

Игра «Hellbound»

Hellbound увидит свет благодаря успешной краудфандинговой кампании на популярной площадке Kickstarter. Разработчикам удалось собрать необходимые $40 тысяч в кратчайшие сроки. Игроков, оказавших финансовую поддержку проекту, привлекла брутальная стилистика игры и её родство (как в визуальной стиле, так и в игровом процессе) с шутерами прошлого поколения.

В данный момент игра бесплатно доступна в Steam (онлайн платформа для распространения игр) в урезанном формате: игрокам доступен только режим выживания. Полноценная сюжетная кампания ожидается в релизной версии проекта.